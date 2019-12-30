Москва, , 12:08 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Документ об этом опубликован на сайте правительства РФ.

Читайте также: Северный морской путь увеличит грузооборот портов Чукотки в 20 раз: Копин

Решения направлены на создание инфраструктурных условий для дальнейшего развития Северного морского пути и прибрежных территорий. К 2024 году грузопотоки по СМП должны увеличиться до 80 млн тонн.

В частности, предусмотрена разработка создания единого диспетчерского центра управления судоходством на СМП и организации перевозок на регулярной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры Камчатки запланировали на 2020 год новые круизные маршруты поСеверному морскому пути.

Читайте также: По Севморпути запустят новые круизные маршруты