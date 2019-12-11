Петропавловск-Камчатский, , 06:02 — REGNUM Туроператоры Камчатки запланировали на 2020 год новые круизные маршруты поСеверному морскому пути, сообщает правительство региона.

Разработаны новые маршруты арктического туризма, включающие посещение Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей. Такие проекты требуют применения судов ледового класса, способных пройти там, где обычный круизный теплоход не сможет.

Круизы по Севморпути дороги, но пользуются успехом, билеты бронируют за год. Особенно любят арктический туризм путешественники из Германии и США. Программа туров включает высадку на островах и побережье, заходы в устья рек.

В 2019 году Камчатка приняла 20 круизных судов с 19,5 тыс. пассажиров, а всего в этом году полуостров посетили более 35 тысяч туристов, это на 40% больше, чем в прошлом году.