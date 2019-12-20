Анадырь, , 10:32 — REGNUM Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина заявил, что необходимо продолжать развивать масштабные инвестиционные проекты в портах Чукотки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Полноценное использование Северного морского пути к 2025 году увеличит грузооборот портов Чукотки минимум в 20 раз — до 20 миллионов тонн в год. Сейчас он составляет порядка 1 миллиона тонн. Полномасштабно участвовать в развитии Северного морского пути и достижении задачи, поставленной президентом по увеличению грузопотока по СМП до 40 миллионов тонн в год, Чукотке позволит развитие масштабных перспективных инвестиционных проектов: это введение одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений Баимская, строительство транспортно-логистического узла в порту Провидения, строительство в морском порту Певек терминала по приёму и хранению СПГ и другие», — цитирует Романа Копина пресс-служба правительства Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции Владимир Путин сказал о важности Северного морского пути и развитии инфраструктуры по маршруту СМП.