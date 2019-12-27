Москва, , 14:53 — REGNUM Самой лучшей новогодней и рождественской ярмаркой России и СНГ в 2019 году стал ярмарка на Красной площади в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте оказалась — Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге на Сенной площади, на третьем — Рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш» в Минске.

Также в пятёрку лидеров лучших новогодних ярмарок вошли Рождественская ярмарка Chrismas market в Ереване и Новогодняя ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, самой высокой главной новогодней ёлкой в столицах стран СНГ в 2019—2020 гг. стал ёлка в Ашхабаде (Туркмения), её высота составляет 40 метров.

Подробности: Самые высокие новогодние ёлки в странах СНГ