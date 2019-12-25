Москва, , 13:45 — REGNUM Самой высокой главной новогодней ёлкой в столицах стран СНГ в 2019—2020 гг. стал ёлка в Ашхабаде (Туркмения), её высота составляет 40 метров, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На третьем месте — главная ёлка в Ереване (Армения) — 37 метров, на третьем — в Ташкенте (Узбекистан) — 36 метров. В пятерке лидеров оказались ёлка в Баку (Азербайджан) — 34 метра и в Минске (Белоруссия) — 30 метров.

Также в топ-10 самых высоких новогодних ёлок в столицах стран СНГ вошли: ёлка в Душанбе (Таджикистан) — 29 метров, Москве (Кремль) — 27 метров, Бишкеке (Киргизия) — 27 метров, Нур-Султане (Казахстан) — 25 метров и Кишиневе (Молдавия — 20 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга, самый популярный Дед Мороз России в сезоне 2019−2020 гг. живёт в Великом Устюге.

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