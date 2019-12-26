Москва, , 11:27 — REGNUM Центробанк РФ с 25 декабря 2019 года отобрал лицензии у трёх российских страховых компаний. Приказ опубликован на сайте регулятора.

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Лицензии лишись компании: «Плато» (г. Москва), «Урал-Рецепт М» (г. Екатеринбург) и «Адвант-Страхование» (г. Санкт-Петербург). Решение принято в связи с добровольным отказом страховщиков оказывать услуги населению.

Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ с 12 декабря отобрал две лицензии у страховой компании «Орбита».

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