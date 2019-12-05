Москва, , 09:58 — REGNUM Центробанк РФ с 4 декабря отозвал лицензию у АО «Страховая медицинская компания «Сибирский Спас-Мед» (Новокузнецк). Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что компания добровольно отказалась предоставлять гражданам услуги по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)

На рынке ОМС организация «Сибирский Спас-Мед» занимала 38 место среди российских страховщиков по численности застрахованных.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 1 декабря 2019 года приостановил действие лицензии страховой компании «Орбита».

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