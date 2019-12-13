Москва, , 10:41 — REGNUM Центробанк РФ с 12 декабря отобрал две лицензии у страховой компании «Орбита». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что СК «Орбита» неоднократно нарушала требования финансовой устойчивости и платежеспособности, обеспечивая финансовые гарантии 53 туроператоров России.

Страховая компания лишилась лицензии на осуществление добровольного личного страхования и на осуществление добровольного имущественного страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 1 декабря 2019 года приостановил действие лицензии страховой компании «Орбита».

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