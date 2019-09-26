Энгельс, Саратовская область, , 07:18 — REGNUM Рассмотрение обоснованности банкротного иска к изготовителю троллейбусов для почти 90 российских городов назначено на 31 октября 2019 года. Истцом выступает банк «Россия», предъявивший претензии к компании на сумму почти 190 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изначально иск из-за недочётов был оставлен без движения. После устранения замечаний — 23 сентября 2019 года его приняли к производству.

«В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление кредитора — акционерного общества «Акционерный Банк «Россия» о признании закрытого акционерного общества «Тролза» несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры наблюдения, включении в реестр требований кредиторов должника требование в размере 189 623 179 рублей 31 копеек, как обеспеченные залогом имущества должника, утверждении временным управляющим Фомина Андрея Александровича, члена союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (юридический адрес 129 626, г. Москва)», — уточняется в материалах дела.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что на предприятии, что ещё весной из-за финансовых проблем было вынуждено уйти в простой, за полгода была уволена половина сотрудников. За несколько недель до этого саратовский минпромторг заявил о планах до конца года возобновить производство на предприятии. Завод, работающий более 100 лет в Энгельсе, поставляет троллейбусы в те города России, где ещё сохранился данный вид общественного транспорта.

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Областные власти в качестве возможного инвестора для завода называли фирму из структур АО «Трансмашхолдинг».