Энгельс, Саратовская область, , 06:21 — REGNUM Минпромторг Саратовской области прокомментировал ситуацию на одном из старейших заводов страны, работающем в Энгельсе ЗАО «Тролза», где весной были вынуждены из-за финансовых проблем уйти в режим простоя. Ведомство уточнило, что с руководством предприятия идёт проработка возможности загрузки завода заказами и привлечение нового собственника, который был бы более эффективен. Возобновить деятельность завода, выпускающего троллейбусы для регионов России, с сохранением всего кадрового состава планируется в четвертом квартале 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальное сообщение министерства.

Троллейбус на территории ЗАО «Тролза» (cc) Ярослав Завьялов

При областном правительстве на сегодня работает специальная группа, в чьи задачи входит помощь предприятию в выходе из кризиса. Также схожая рабочая группа есть и в Минпромторге России. Ею руководит замминистра Александр Морозов. Ещё в мае 2019 года на заседании этой группы было признано целесообразным привлечь нового собственника и финансово оздоровлять компанию, но при этом не исключалось и управляемое банкротство.

Саратовское министерство промышленности и энергетики отметило, что среди возможных собственников рассматривается и АО «Трансмашхолдинг». Предприятие может войти в состав активов общества. Ещё в июне 2019 года саратовский губернатор Валерий Радаев встречался с руководителем «Трансмашхолдинга» Кириллом Липой для обсуждения такой возможности. Подробности встречи не афишировались, но известно, что сейчас с одной из структур АО «предпринимаются меры по восстановлению производственной деятельности и сохранению кадрового потенциала завода». Минпромторг региона со ссылкой на руководство ЗАО «Тролза» уточняет, что возобновить деятельность завода планируется в IV квартале 2019 года.

Также параллельно идёт работа по привлечению на площадку и компаний-арендаторов. Среди вариантов выхода из кризиса рассматривается и привлечение кредитов.

Напомним, ранее банк «Россия» подал к предприятию два иска — о взыскании крупной суммы задолженности и о банкротстве. При подаче последнего был указан долг свыше 189 млн рублей, но к производству судом иск пока не принят. Примерно такую же сумму до этого банк потребовал в гражданском иске, поданном к ряду юрлиц, в том числе и ЗАО «Тролза».

Предприятие, одно из немногих свыше 100 лет производящее троллейбусы для городов России, попало в сложную финансовую ситуацию весной 2019 года. Завод был вынужден уйти в режим простоя. Одновременно с этим в судах появились несколько исков от кредиторов предприятия с требованиями о выплате существенных сумм. До кризиса «Тролза» поставляло транспорт в 90 городов страны, где он работает на общественных маршрутах.

В июле у завода сменился директор, им стал Сергей Ключарев. Тогда же была приостановлена процедура массового сокращения персонала.

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