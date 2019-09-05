Энгельс, Саратовская область, 5 сентября 2019, 06:21 — REGNUM Минпромторг Саратовской области прокомментировал ситуацию на одном из старейших заводов страны, работающем в Энгельсе ЗАО «Тролза», где весной были вынуждены из-за финансовых проблем уйти в режим простоя. Ведомство уточнило, что с руководством предприятия идёт проработка возможности загрузки завода заказами и привлечение нового собственника, который был бы более эффективен. Возобновить деятельность завода, выпускающего троллейбусы для регионов России, с сохранением всего кадрового состава планируется в четвертом квартале 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальное сообщение министерства.

Троллейбус на территории ЗАО «Тролза»
Троллейбус на территории ЗАО «Тролза»
(cc) Ярослав Завьялов

При областном правительстве на сегодня работает специальная группа, в чьи задачи входит помощь предприятию в выходе из кризиса. Также схожая рабочая группа есть и в Минпромторге России. Ею руководит замминистра Александр Морозов. Ещё в мае 2019 года на заседании этой группы было признано целесообразным привлечь нового собственника и финансово оздоровлять компанию, но при этом не исключалось и управляемое банкротство.

Саратовское министерство промышленности и энергетики отметило, что среди возможных собственников рассматривается и АО «Трансмашхолдинг». Предприятие может войти в состав активов общества. Ещё в июне 2019 года саратовский губернатор Валерий Радаев встречался с руководителем «Трансмашхолдинга» Кириллом Липой для обсуждения такой возможности. Подробности встречи не афишировались, но известно, что сейчас с одной из структур АО «предпринимаются меры по восстановлению производственной деятельности и сохранению кадрового потенциала завода». Минпромторг региона со ссылкой на руководство ЗАО «Тролза» уточняет, что возобновить деятельность завода планируется в IV квартале 2019 года.

Также параллельно идёт работа по привлечению на площадку и компаний-арендаторов. Среди вариантов выхода из кризиса рассматривается и привлечение кредитов.

Напомним, ранее банк «Россия» подал к предприятию два иска — о взыскании крупной суммы задолженности и о банкротстве. При подаче последнего был указан долг свыше 189 млн рублей, но к производству судом иск пока не принят. Примерно такую же сумму до этого банк потребовал в гражданском иске, поданном к ряду юрлиц, в том числе и ЗАО «Тролза».

Предприятие, одно из немногих свыше 100 лет производящее троллейбусы для городов России, попало в сложную финансовую ситуацию весной 2019 года. Завод был вынужден уйти в режим простоя. Одновременно с этим в судах появились несколько исков от кредиторов предприятия с требованиями о выплате существенных сумм. До кризиса «Тролза» поставляло транспорт в 90 городов страны, где он работает на общественных маршрутах.

В июле у завода сменился директор, им стал Сергей Ключарев. Тогда же была приостановлена процедура массового сокращения персонала.

Читайте также: Банк «Россия» банкротит завод, поставляющий троллейбусы в 90 городов РФ