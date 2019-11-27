Саратов, , 12:08 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск банка «Россия» к шести компаниям, в том числе ЗАО «Тролза» — заводу, выпускающему троллейбусы для 90 городов России, который находится в сложном финансовом состоянии. Банк потребовал взыскания задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на предмет залога. По решению суда 43 заложенных объекта недвижимости, 125 единиц движимого имущества завода «Тролза» будут проданы с публичных торгов, если вердикт суда не будет обжалован. Помимо этого, компании должны солидарно выплатить более 189,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основе спора с банком лежит кредитный договор от 2017 года, заключённый с ООО «Тролза-Маркет» на 1,73 млрд рублей «на финансирование выполнения договоров купли-продажи/поставки троллейбусов, заключенных между заёмщиком и ЗАО «Тролза». Троллейбусы должны были поставить в адрес ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (Салехард), муниципальному предприятию «Бишкекское троллейбусное управление» (Киргизия) и комитету по транспорту Санкт-Петербурга (и его подведомственным учреждениям). Кредит был выделен траншами сроком до 24 месяцев и окончательным сроком возврата кредита 17 мая 2019 года. В договоре уточнялось, что долг становится срочным к исполнению в случае зачисления на счёт заёмщика средств комитета. Пять компаний, включая ЗАО «Тролза», выступили по этому договору поручителями, отдав в залог собственное имущество. Когда заёмщик не погасил долг перед банком, последний обратился в суд с иском к должнику и его поручителям.

Иск был удовлетворён, с компаний солидарно взыскали 189 623 179,31 рубля, а также обратили взыскание на имущество, которое будет продано с торгов.

В числе прочего решено «обратить взыскание на заложенное имущество» ЗАО «Тролза» без передачи залогодержателю путём продажи с публичных торгов — движимое имущество в количестве 125 единиц (начальная цена — 1,905 млн рублей), недвижимое имущество в количестве 35 единиц (с начальной ценой — 137 259 200 рублей) и недвижимое имущество в количестве восемь единиц (начальная цена — 3734 400 рублей). Список имущества в решении не указан.

Напомним, с весны 2019 года завод находится в сложном финансовом состоянии и был вынужден уйти в режим простоя. Осенью саратовские власти заявили о поиске инвестора для предприятия, работающего в регионе свыше 100 лет. Поставки продукции «Тролзы» идут в 90 городов страны. Среди возможных инвесторов предприятия называлась фирма из дивизиона «Трансмашхолдинга». В то же время в арбитраже находится не до конца рассмотренный иск о банкротстве предприятия, а на днях Минромторг России подал к ЗАО иск на 478 млн рублей. В случае, если он будет проигран, ситуация на заводе может стать ещё сложнее.

Минпромторг РФ требует с троллейбусного завода почти полмиллиарда рублей