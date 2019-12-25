Москва, , 14:49 — REGNUM Для правительства России задачей номер один является повышение уровня доходов и жизни граждан. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

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«За 2019 год есть осязаемые успехи в отношении повышения качества жизни россиян. Связаны они, по его словам, в частности, с развитием транспортной инфраструктуры», — сказал Путин, но отметил, что вопросы, связанные с реальными доходами населения, остаются.

«Начиная с III квартала видны определенные темпы роста доходов населения и реальных зарплат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и усилена — это задача номер один», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства и заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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