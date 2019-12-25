Москва, , 08:27 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет встречу с членами правительства и заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.

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Участники заседания подведут итоги деятельности правительства в 2019 году.

Также будут намечены планы работы членов правительства в 2020 году по стратегическому развитию России.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для развития экономики страны в целом необходимо разработать стратегию экономического развития каждого региона России.

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