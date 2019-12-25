Москва, , 14:20 — REGNUM В конце 2019 года реальные заработные платы граждан России начали расти. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России об итогах 2019 года.

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — заявил Путин.

Одна из главных задач в этом отношении — поддержание уровня доходов граждан, особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы, указал он.

«Эта задача номер один. Потому что, как правило, особая нагрузка приходится на семьи с детьми. Об этом никогда нельзя забывать, и все наши ближайшие шаги нужно в социальной сфере сопоставлять именно с тем результатом, которого мы ожидаем в решении вопросов поддержки семей с детьми», — отметил президент.