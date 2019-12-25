Москва, , 14:06 — REGNUM В Египте министерство туризма объединили с министерством древностей. Новая структура получила название министерство древностей и туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Возглавил новое министерство Халеда аль-Анани, который до этого возглавлял министерство древностей АРЕ. Отмечается, что Халеда аль-Анани намерен развивать крупные археологические проекты.

Также министерство древностей и туризма заинтересовано в продвижении Египта как туристического направления с точки зрения культурно-исторического наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Египта повышают «налога на вылет» для всех туристов, вылетающих с курортных городов страны. Налог будет включён в стоимость авиабилета.

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