Москва, , 13:49 — REGNUM Власти Египта повышают «налога на вылет» для всех туристов, вылетающих с курортных городов страны. Налог будет включён в стоимость авиабилета, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Так, с 15 ноября 2019 года туристы, вылетающие за рубеж на регулярных и чартерных рейсах из аэропортов Шарм-эль-Шейха или Хургады, будут платить $25 вместо $20. Ранее сбор в таком размере платили только туристы, вылетающие из Каира.

Повышение налога на вылет власти Египте объясняют, прежде всего, необходимостью сбора средств на развитие авиационной инфраструктуры и повышение мер безопасности в аэропортах.

Как сообщало ИА REGNUM, чартерное авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в ближайшее время, завил замглавы МИД РФ Михаил Богдановпо итогам форума «Россия — Африка».

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