Москва, , 11:29 — REGNUM Российские инспекторы по авиабезопасности планируют приехать с инспекцией в курортные аэропорты Египта в декабре, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Визит стоит в графике Минтранса России. Но, по мнению экспертов, проверка не будет финальной, о возобновлении чартеров из России в Египет «говорить несколько преждевременно».

Уточняется, что у России был перечень серьезных замечаний к безопасности аэропортов на курортах Красного моря. Инспекторам из России в декабря предстоит проверить, насколько они устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило, что риски полетов над Синайским полуостровом в воздушном пространстве Египта высокие.

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