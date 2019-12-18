Варшава, , 14:28 — REGNUM Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода. Об этом рассказал глава концерна Пётр Возняк в интервью изданию «Ежедневная польская газета», опубликованном 18 декабря.

По его словам, несмотря на все усилия польской стороны, Россия не подтвердила, намерена ли продолжать транзит газа через Польшу в Германию после мая 2020 года, когда истечёт действующий контракт. PGNiG готова к возможной остановке транзита, подчеркнул Возняк.

Он отметил, что в Польше ждут желания России и Газпрома подписать новый контракт или межправительственное соглашение. С 1993 года было подписано несколько десятков таких документов, но ни один пока не был выгоден Польше, добавил глава PGNiG.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти заявили о нежелании продлевать долгосрочный контракт с Газпромом, который завершается в 2022 году. Договор предусматривает ежегодное получение Польшей до 10 млрд кубометров газа.

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