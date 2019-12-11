Варшава, , 19:57 — REGNUM Польша готова к возможной остановке транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины, сообщает 11 декабря польская нефтегазовая компания PGNIG.

Отмечено, что риск остановки транзита газа наиболее вероятен с 1 января 2020 года.

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — указано в сообщении.

Поясняется, что в таком случае PGNIG намерена компенсировать потери за счёт национальной добычи, запасов в хранилищах, а также импортных поставок из Белоруссии.

Кроме того, в Польше рассматривают риск прекращения подачи российского газа с 18 мая 2020 года, так как именно в этот день истекает срок контракта между «Газпромом» и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу «Ямал-Европа».

Отмечено, что при расчётной потребности Польши в газе порядка 19 млрд кубометров в год её собственная газодобыча составляет объём примерно четыре млрд кубических метров.

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