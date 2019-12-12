Москва, , 10:40 — REGNUM В России утверждены квоты на 2020 год на приём иностранцев на работу. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили в правительстве РФ.

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Согласно документу, в 2020 году потребность в привлечении иностранных работников в Россию составит 104 тыс. 993 человека, это 72,6% от потребности, определённой на 2019 год. При этом 96,5% потребности составляют квалифицированные трудовые мигранты.

Основную часть иностранных работников планируется направить на строительство космодрома «Восточный», газопровода «Сила Сибири» и на реализацию проекта «ЗапСибНефтехим».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства РФ, в 2019 году доля иностранных работников была сохранена в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников.

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