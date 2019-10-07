Москва, , 13:25 — REGNUM Правительство России установило допустимую долю приёма иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год. Соответствующее постановление правительства России опубликовано 7 октября.

Читайте также: Минтруд предлагает ограничить число трудовых мигрантов на стройках

В документе, размещённом на сайте российского правительства, отмечено, что принятые решения нужны «для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учётом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке».

Так, сохранены нормы 2019 года в 50% для сферы выращивания овощей. При этом в следующем году никаких ограничений по территориям, как это было ранее (исключения составляли Астраханская область и Приморский край), не будет. Норма распространится на всю территорию России.

Ранее по теме: Медведев установил квоту на иностранную рабочую силу в 2019 году

Кроме того, сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами. Эта норма не будет распространяться на территории Бурятии, Амурской области и Москвы, а на территории Республики Дагестан составит 50%. Напомним, в 2019 году она не распространяется на территории Хабаровского края, Амурской области и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства РФ, в 2019 году доля иностранных работников была сохранена в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников, снижена — с 28% до 26% в сфере пассажирского и автомобильного грузового транспорта.