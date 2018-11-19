В России жить без гражданства разрешено около 83,5 тыс. иностранцев

Москва, , 07:47 — REGNUM Правительство РФ установило квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2019 год. Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В 2019 году квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства на временное проживание снижена. Так, в 2019 году будет выдано 83 тыс. 480 разрешений на временное проживание иностранцев в России. В 2018 году квота составляла 90 тыс. 360 разрешений.

В распоряжении правительства отмечается, что уменьшение квоты обусловлено реализацией госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты. За восемь месяцев 2018 года выдано 42 тыс. 343 разрешения на временное проживание вне квоты.

Принятое решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов в каждом регионе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году правительство снизило квоту на иностранных работников. В будущем году на работу в Россию будут приглашены 144 тыс. 583 иностранных работника. В 2018 году их численность составляла 140 тыс. 423 человека.

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