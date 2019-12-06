Минск, , 11:07 — REGNUM Белоруссия надеется, что уже в ближайшее время ситуация с компенсацией Минску за некондиционную нефть, поставленную из России весной 2019 гола, прояснится. Об этом сегодня. 6 декабря, журналистам заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

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"У нас есть расчёты по компенсации, но не хотелось бы их называть, чтобы не усложнять переговоры, — приводит агентство БелТА слова премьер-министра. — Мы надеемся, что в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет».

Румас также подчеркнул, что вопрос по компенсации за «грязную» нефть вынесен «за скобки переговоров по интеграционным дорожным картам».

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«По ней работа продолжается по отдельному треку», — добавил белорусский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

Добавим, что выгоду, недополученную белорусским оператором нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» из-за крупнейшего нефтяным загрязнением главного нефтепровода России, Белоруссия оценила в 1,5 млрд рублей ($23,7 млн).

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