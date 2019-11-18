Минск, , 08:46 — REGNUM В начале декабря 2019 года правительство Белоруссии выставит России счёт за поставки некондиционной нефти. Оно также надеется импортировать в 2020 году 24 млн т российской нефти и получить российский газ по сниженной цене. Об этом 17 ноября заявил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

Минск подсчитывает размер компенсации убытков из-за весенних поставок российской «грязной нефти», сообщает госинформагентство БелТА. Оно опубликовало комментарий Ляшенко: «Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября — декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне».

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«Налоговый манёвр» в российской нефтяной отрасли также интересует Минск в части выплаты Москвой «компенсации» властям Белоруссии за упускаемую выгоду. Ляшенко вновь подтвердил, что этот вопрос остаётся в повестке, отметив: «Условия были названы с нашей стороны, и они справедливы».

Белоруссия готова импортировать нефть из России и Казахстана, подтвердил Ляшенко. «Наши традиционные балансы — 24 млн т нефти в год. Мы готовы забрать и 24 млн т, если российская сторона согласится. Это процесс совместной отработки, — сказал чиновник. — Мы готовы работать в режиме от 18 млн т до 24 млн т, в зависимости от компенсационных режимов».

«Казахскую нефть при условии небольшой разбежки с российской по цене, а еще лучше, если она будет дешевле, естественно, будем вовлекать. Это обычная математика», — добавил белорусский вице-премьер.

Белорусская сторона также внесла в правительство РФ предложения по снижению стоимости российского газа при экспорте в соседнюю республику. При этом, сообщил Ляшенко, Минск рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году.

«Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия — равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли», — сообщил он.

Ляшенко отметил, что пока подтверждения о снижении цены в 2020 году нет. В 2019 году она составляет $127 за тысячу кубометров (в 2018 году цена была $129).

«Дорожные карты» по нефти и газу готовятся, сообщил Ляшенко. По его словам, эту работу в большей степени консолидирует бывший вице-премьер — белорусский посол в РФ Владимир Семашко. Министерство энергетики и госконцерн «Белнефтехим» также участвуют в этом процессе.

«Я вижу по материалам, что российская сторона старается не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия. Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты, — принимаем дорожные карты, и будут определенные условия. Поэтому идет отработка вопросов», — заявил Ляшенко.

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Россия, конечно, «щедрая душа», но у всего разумного есть свои пределы.