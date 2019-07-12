Минск, , 08:40 — REGNUM

Белоруссия намерена уже с 1 августа повысить тарифы на прокачку нефти. Причём сразу на 21,7%. Об этом сообщается в письме белорусского оператора нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба», направленном на согласование в адрес «Транснефти».

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Отмечается, что такие меры Минск намерен принять, чтобы возместить убытки, понесённые белорусской компанией с крупнейшим нефтяным загрязнением главного нефтепровода России, сообщает «Интерфакс». Недополученную выгоду Белоруссия оценила в 1,5 млрд рублей ($23,7 млн).

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Как отметил советник президента «Транснефти» и пресс-секретарь Игорь Демин, это фактически третья попытка Минска в 2019 году изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. При этом, как заявили в «Транснефти», компания не считает возможным согласовывать повышение тарифов на транзит нефти через нефтепровод «Дружба», так как считает внеплановую индексацию тарифов преждевременной. Ранее «Транснефть» посчитала, что у «Гомельтранснефть Дружбы» не было фактических выпадающих доходов.

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Как пояснил Демин, вопрос о внеплановом увеличении тарифов на транзит нефти переходит в компетенцию уполномоченных органов Белоруссии и России в сфере тарифного регулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

Ранее заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.