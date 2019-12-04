Москва, , 09:10 — REGNUM В России за год стоимость продуктов для салата оливье увеличилась на 4,6%, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, продукты для приготовления порции салата на семью из четырех человек обойдутся в 340 рублей, тогда как в 2018 году их стоимость составляла 325 рублей. Набор продуктов для приготовления 12 порций оливье обойдется в 1,02 тыс. рублей.

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Росстат при расчете стоимости салата учитывал картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, консервированные огурцы, горошек, майонез и репчатый лук, передают «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, самым популярным блюдом, которое заказывали жители России в прошлые новогодние каникулы в интернете, стали японские роллы. За время праздников «Филадельфию» заказали 88% граждан. На втором месте по популярности оказалась картошка по-деревенски.

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