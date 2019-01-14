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Какую еду чаще всего заказывали граждане РФ в новогодние праздники

Общество

Исследование онлайн-сервиса Delivery Club

Москва, 14 января 2019, 08:19 — REGNUM  Самым популярным блюдом, которое заказывали жители России в новогодние каникулы в интернете, стали японские роллы. За время праздников роллы «Филадельфия» заказали 88% граждан. Таковы данные исследования, проведенного онлайн-сервисом Delivery Club.

Чаще всего граждане заказывали наборы из роллов, а не обычные порции. Количество заказов за новогодние каникулы на некоторые сетов увеличилось на 51%.

На втором месте по популярности оказалась картошка по-деревенски. Спрос на это блюдо вырос в 1,5 раза, его заказали 47%. На третьем месте — паста «Карбонара» (42%).

Суши-сету с лососем в праздничные дни отдали предпочтение 35% онлайн-пользователей и салату «Цезарь» с курицей — 28%.

Примечательно, что один из символов Нового года — салат «Оливье», не вошел в Топ-5 наиболее любимых блюд у жителей России, а занял шестое место в рейтинге.

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Как сообщало ИА REGNUM, новогодние торжества в Москве посетили 12,6 млн человек. Новый год на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» встретили 6,4 млн человек.

Развитие сюжета: Новогодние торжества в Москве посетили 12,6 млн человек

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