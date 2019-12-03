Москва, , 20:40 — REGNUM Одним из самых опасных блюд новогоднего стола для некоторых категорий людей назвала популярный в России салат «Селёдка под шубой» врач-диетолог Елена Соломатина. В интервью изданию «Вечерняя Москва» специалист рассказала, чем опасно это блюдо и какими продуктами можно его заменить.

Этот салат, по словам Соломатиной, очень опасно есть людям с высоким гликемическим индексом. Несмотря на то, что в этой закуске содержатся варёные овощи, его нельзя назвать полезным. Ведь овощи, особенно картофель, при варке выделяют крахмал, увеличивающий уровень глюкозы в крови.

Кроме того, салат содержит майонез, содержащиеся в нём углеводы открывают жировые клетки и начинается их активное отложение в организме. Поэтому людям с излишним весом лучше отказаться от употребления этого салата, особенно на ночь.

И сама сельдь в сочетании с остальными составляющими салата может нанести вред людям с гипертонией. Сельдь солёная, а соль способствует задержанию жидкости в организме. Из-за этого начинаются отёки сосудов и повышается давление. По этой же причине этот салат не рекомендован людям, которым противопоказаны продукты с повышенным содержанием холестерина и страдающим от атеросклероза.

Врач-диетолог порекомендовала заменить селёдку под шубой салатом из свежих овощей, заправленным растительным маслом. Такой салат обогатит организм витаминами, которых так не хватает в осенне-зимний период.

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