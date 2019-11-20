Ашхабад, , 21:29 — REGNUM В Туркмении продолжается острая нехватка наличных денег, в очереди к банкоматам выстраиваются очереди из сотен человек, желающих получить свои зарплаты, пенсии, стипендии и социальные выплаты от государства, передает «Азатлык».

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Из-за этого многие туркменистанцы вынуждены искать альтернативные пути для обналичивания имеющихся у них денег. Часть из них выезжает в соседний Узбекистан, чтобы снять деньги со своих банковских карт. Из-за этого к узбекскому посольству выстраиваются огромные очереди.

Также дефицит наличных способствовал появлению новой разновидности заработка для некоторых граждан Туркмении — они берут с собой в поездки банковские карты других людей и привозят наличные, получая за свои посреднические услуги плату в размере 100 манатов (1,8 тысячи рублей).

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