Ашхабад, , 20:13 — REGNUM В городе Туркменабад на востоке Туркмении пенсионерам вынуждены задолго до начисления пенсии становиться в очереди к банкоматам для того, чтобы иметь возможность получить ее в виде наличных денег, — пишет «Азатлык»..

В одном из государственных банков список людей, занявших очередь на обналичивание зарплат, пенсий и социальных пособий, уже превышает две тысячи человек.

Такая ситуация в регионах продолжается уже больше двух месяцев и вызвана тем, что в банкоматах зачастую не бывает наличных денег, а когда они поступают, денег на всех желающих воспользоваться своими банковскими картами не хватает.

Очевидцы отмечают, что такое положение вещей породило новый вид коррупции — некоторые банковские работники предлагают гражданам помочь с получением наличных денег, взамен забирая себе 25% от обналичиваемой суммы.

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