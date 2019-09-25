Ашхабад, , 20:15 — REGNUM В Туркмении лимит на снятие денег с банковской карты составляет лишь 800 манатов (14,4 тысячи рублей). При этом за один раз банкомат обналичивает только 100 манатов (1,8 тысячи рублей), — передает «Азатлык».

Из-за этого проживающие в регионах туркменистанцы, большинство из которых получает зарплаты, пенсии, студенческие стипендии и социальные пособия на банковские карты, вынуждены не только стоять по несколько часов в очередях к банкоматам, но и терять время на сам процесс обналичивания.

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Проблему усугубляет и то, что многие банкоматы не работают, а в немногочисленных работающих закладывают крайне ограниченное количество денег, которых не хватает на всех желающих.

Сейчас очереди к банкоматам стали еще длиннее из-за того, что работникам бюджетных организаций перечислили на карточки заработную плату за август и пообещали заранее перевести зарплату за сентябрь — в честь Дня независимости Туркмении.

Помимо этого, туркменистанцы жалуются еще и на то, что банкоматы стали чаще сбоить и «съедать» банковские карты. А для того, чтобы получить ее обратно им приходится давать взятки сотрудникам банков.

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