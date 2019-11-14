Москва, , 12:35 — REGNUM Все желающие уже в ноябре 2019 года могут купить летние туры на курорты юга России со скидками в 20−25%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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В турагентствах стартовало раннее бронирование на курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии на летний период 2020 года.

По данным туроператоров, сейчас в лидерах продаж на летний сезон-2020: Сочи, Анапа, Абхазия и Крым. В меньшей степени востребованы Геленджик, Туапсе и Абхазия.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими регионами России для санаторно-курортного отдыха поздней осенью названы Московская область (2950 руб. в день), Тюменская область (2550 руб.) и Башкирия (2430 руб.).

Подробнее: Названы лучшие регионы России для санаторно-курортного отдыха