Симферополь, , 17:41 — REGNUM На территории Крыма работает 24 кассы на территории вокзалов и станций, в которых можно приобрести билеты на поезда, которые с конца декабря начнут курсировать Крымский мост. Об этом ИА REGNUM 8 ноября сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».

Билеты на поезда в Крым и из Крыма можно приобрести во всех железнодорожных кассах предварительной продажи билетов Крымской железной дороги и на интернет ресурсах перевозчика Пресс-служба «Крымской железной дороги»

«Билеты в оба направления моно приобрести во всех железнодорожных кассах предварительной продажи билетов «КЖД», — отметили в пресс-службе.

Кассы работают на станциях Керчь, Семь Колодезей, Краснофлотская, Кировская, Феодосия, Владиславовка, Нижнегорская, Азовская, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Урожайная, Элеваторная, Остряково, Симферополь, Саки, Евпатория Курорт, Почтовая, Бахчисарай, Севастополь, также билеты можно купить в железнодорожных кассах в Ялте и Судаке.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стартовали продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.

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