Симферополь, 8 ноября 2019, 17:41 — REGNUM На территории Крыма работает 24 кассы на территории вокзалов и станций, в которых можно приобрести билеты на поезда, которые с конца декабря начнут курсировать Крымский мост. Об этом ИА REGNUM 8 ноября сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».
Кассы работают на станциях Керчь, Семь Колодезей, Краснофлотская, Кировская, Феодосия, Владиславовка, Нижнегорская, Азовская, Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Урожайная, Элеваторная, Остряково, Симферополь, Саки, Евпатория Курорт, Почтовая, Бахчисарай, Севастополь, также билеты можно купить в железнодорожных кассах в Ялте и Судаке.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стартовали продажи билетов на поезда в Крым и обратно. Перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.
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