Москва, , 10:16 — REGNUM Самыми лучшими регионами России для санаторно-курортного отдыха поздней осенью названы Московская область (2950 руб. в день), Тюменская область (2550 руб.) и Башкирия (2430 руб.), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятёрке лидеров оказались Татария (2120 руб.) и Самарская область (2280 руб.), в десятке — Алтайский край (3120 руб.), Нижегородская область (2460 руб.), Ленинградская область (2670 руб.), Удмуртия (2240 руб.) и Свердловская область (2220 руб.).

В топ-25 регионов России для санаторно-курортного отдыха в конце осени также вошли: Челябинская область, Карелия, Ивановская область, Приморский край, Калининградская область, Пермский край, Новосибирская область, Ульяновская область, Марий Эл, Чувашия, Тверская область, Костромская область, Брянская область, Владимирская область и Кировская область.

Как сообщало ИА REGNUM, в санаториях России поздней осенью чаще всего отдыхают от семи до 12 дней. Стоимость путёвки — 1900−3100 руб. в сутки.

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