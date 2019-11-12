Москва, , 19:05 — REGNUM О выделении Российским железным дорогам денег из Фонда национального благосостояния попросил российский министр транспорта Евгений Дитрих у главы правительства, передаёт 12 ноября РБК.

Соответствующая просьба прозвучала в ходе совещания по инвестиционной программе РЖД на будущий год. Деньги, по словам министра, пойдут на закупку тягово-подвижного состава.

«Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заёмными. Есть ощущение чёткой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги».

По словам министра, в течение трёх ближайших лет РЖД потратит 488 млрд рублей на приобретение более 1 800 локомотивов: новых грузовых тепловозов и электровозов. Пока на такие расходы использовались средства компании или займы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, деньги из ФНБ предложено потратить на развитие регионов, а также вложить их в ценные бумаги. О выделении средств на развитие инфраструктуры уже попросила «Почта России».

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