Москва, , 12:33 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния, которые будут «распечатаны» в 2020 году, пойдут в том числе и на региональные проекты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Нам нужны большие проекты, но нужны и небольшие, которые дают эффект для роста экономики в том числе в регионах. Нужно РФПИ обратить внимание на проекты, которые дают такой эффект для региональной экономики, в том числе с использованием ресурсов Фонда национального благосостояния», — заявил Силуанов.

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