Москва, , 13:19 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния можно начать инвестировать в ценные бумаги уже в 2020 году. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, по закону, сегодня средств ФНБ можно размещать только на депозитах и счетах Центробанка, который может инвестировать эти средства только в высоколиквидные зарубежные активы. Такие нормы действуют до достижения объёмов фонда 7% ВВП, затем средств разрешается вкладывать и в другие финансовые активы. Кудрин же уверен, что сегодня уже можно не дожидаться отметки в 7% ВВП.

«Не нужно дожидаться, когда 7% мы достигнем. Я думаю, что начать готовиться к этому нужно раньше… Можно было бы в виде исключения переходного года ускорить применение определенной суммы ФНБ для инвестирования в ценные бумаги уже в следующем (2020) году, чтобы поддержать темпы роста», — заявил Кудрин.

По его словам, правительству следует разработать порядок инвестирования дополнительных средств ФНБ, чтобы начать применять его с 1 июля 2020 года.