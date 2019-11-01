Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Чиновники Смольного из комитета по благоустройству не согласны с утверждением о том, что фактически способствовали появлению в Петербурге «снежного картеля» по уборке улиц, который обнаружило управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Иск комитета к антимонопольщикам зарегистрирован в базе Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Комитет пытается оспорить привлечение к административной ответственности. Ранее УФАС, после исследования торгов на 24 млрд рублей за четыре года, пришло к выводу, что здесь была нарушена статья 16 закона о защите конкуренции, которая запрещает согласованные действия между предприятиями и органами власти. Между тем, по мнению УФАС, работу всех участников картеля полностью координирует комитет по благоустройству.

К участникам картеля отнесли СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс». Некоторые из них уже тоже подали иски к УФАС, но они были оставлены без движения.

По мнению антимонопольщиков, комитет по благоустройству нарушил и статью 17 закона о защите конкуренции, которая запрещает включать в состав лотов технологически и функционально не связанные между собой работы и услуги, так как это мешает сторонним компаниям принимать участие в тендере. Тем не менее, в аукционы комитет включал одновременно, например, содержание дорог, оценку технического их состояния, вывоз снега и уборку.

Таким образом, территория Петербурга была заранее поделена между шестью предприятиями по территориальному признаку, что не пускало на рынок другие частные компании, а заказчиком торгов выступал комитет по благоустройству

«Уже изначально все поделено. Торги в виде аукционов происходят формально. Конкуренции просто не существует. Изначально ясно, где они будут участвовать, у компаний заключены договора субподряда на 2−3 года с указанием районов, где они когда-то в будущем выиграют аукционов. Они уже говорят, что обеспечат субподрядчиков работой», — объяснял зампред УФАС Вячеслав Тукаев.

Читайте также: «Всё поделено»: УФАС раскрыло роль Смольного в «снежном картеле» Петербурга

Его ведомство вынесло предписание комитету по благоустройству, обязав пересмотреть свою работу. За несколько дней до этого председатель комитета Владимир Рублевский ушел в отставку. Антимонопольщики намерены и впредь наблюдать за поведением комитета, так как уборка города — социально значимая деятельность, а во время катастрофической прошлой зимы от жителей поступало слишком много жалоб на снежные завалы и наледь.

Читайте также: Выявленный УФАС Петербурга «праздничный картель» признали в арбитраже

При описанных обстоятельствах антимонопольный орган также усмотрел в действиях предприятий признаки состава преступления, предусмотренные ст.178 УК РФ. Заметим, это может повлечь штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за 1−2 года, либо принудительные работы с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы до 3 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургские дорожники пытаются оспорить решение ФАС о «снежном картеле»