Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал существование «праздничного картеля», который обнаружило в Петербурге управление Федеральной антимонопольной службы России. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 октября в антимонопольном ведомстве.

УФАС считал виновными в сговоре три администрации: Красногвардейского, Невского и Фрунзенского районов, а также четыре компании: «Альянс», «Перфект», «Статус» и ООО «Содружество». В связи с обнаруженными нарушениями антимонопольщики завели два дела.

В ходе расследования первого они обнаружили картельный сговор на 27 аукционах на проведение праздничных мероприятий между ООО «Альянс», ООО «Перфект», ООО «Статус», ООО «Продюсерский центр «Жемчужина», ООО «Содружество», ИП Летягин А.Н., ИП Зотова Е.В. Все они оштрафованы на общую сумму более 9 млн рублей, взыскания обжалуются в суде.

По второму делу УФАС установил сговор между районными администрациями и компаниями «Альянс», «Перфект», «Статус» и «Содружество». Арбитражные суды как первой, так и второй инстанции подтвердили законность и обоснованность решения антимонопольщиков, юрлица и чиновники получили штрафы почти в 3 млн рублей.

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