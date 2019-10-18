Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Управление ФАС по Санкт-Петербургу ожидает, что участники дела о «снежном картеле» отправятся в суды, чтобы оспорить выданные им предписания. Об этом заявил 18 октября заместитель главы управления Вячеслав Тукаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного в зимний период Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, УФАС нашло нарушения закона о защите конкуренции в действиях комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, а также шести компаний, поделивших с помощью Смольного все территории Северной столицы. Это не допускало до участия в торгах другие частные компании, которых на рынке Петербурга более полусотни.

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Все участники дела, кроме заявителей, написали возражения на заключение, они не согласны с позицией УФАС. «Мы полагаем, что, скорее всего, будем встречаться в судах», — сказал Тукаев. По его мнению, комитет ро благоустройству выполнял здесь руководящую роль.

«Не скажу, что организована схема, но исторически так было сложено и так происходило. Эти компании постоянно выполняли работы в своих районах. Обуславливают они это различными факторами, но факты, которые они озвучивают, не подтверждают доводы, на которые они ссылаются. Из шести компаний только одна — чисто коммерческая структура, учредителями которой являются иные лица и органы. А в пяти компаниях учредитель — Петербург, в лице комитета имущественных отношений. То есть данная вся структура подведомственна получается. Нет конкуренции, выходит, руководящее звено всё из субъекта [Федерации]», — сказал Тукаев.

Антимонопольщики в ходе расследования оценили торги с 2016 по 2019 годы на сумму в 24 млрд рублей. Они обнаружили, что участвовали в конкурсах одни и те же предприятия, при этом максимальная цена контракта ходе аукциона снижалась не более чем на 1%, а торги были укрупнены и географически, и технически, объединяли не связанные между собой виды работ и расположенные далеко друг от друга районы Петербурга.

«Уже изначально всё поделено. Торги в виде аукционов происходят формально. Конкуренции просто не существует. Изначально ясно, где они будут участвовать, у компаний заключены договоры субподряда на 2−3 года с указанием районов, где они когда-то в будущем выиграют аукционы. Они уже говорят, что обеспечат субподрядчиков работой», — объяснил Тукаев.

УФАС намерено и в дальнейшем наблюдать за тем, как будет вести себя Смольный в отношении уборки улиц. «Потому что это социально значимая деятельность, которая затрагивает всех жителей. Очень много жалоб на этот вид деятельности в прокуратуру поступало, и в СМИ прошлой зимой очень много про это писалось», — напомнил Тукаев.

По словам Тукаева, если Смольный проигнорирует предписания и продолжит объявлять конкурсы по прежнему формату, УФАС, в принципе, готово автоматически завести новое дело, так как уже признало нарушения.

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Дело о «снежном картеле» в УФАС завели 14 января 2019 года после катастрофических снегопадов. Заявителями выступили прокуратура Петербурга и депутат Заксобрания Максим Резник. Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский на днях покинул Смольный «по собственному желанию».

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