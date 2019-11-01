Улан-Удэ, , 13:19 — REGNUM Правительство Бурятии своим имуществом в виде мусороперерабатывающего завода может стать частью регионального оператора по вывозу отходов «ЭкоАльянс». По словам зампреда правительства республики Алексея Мишенина, это необходимо для привлечения заёмных средств на покрытие «кассового разрыва» у оператора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам зампреда, за время работы у регоператора возникла задолженность в размере 200 млн рублей перед перевозчиками и по другим статьям из-за слабой собираемости, которая отстаёт от затрат.

«Принято решение войти республиканским мусорным заводом, который на сто процентов принадлежит республике, в компанию «ЭкоАльянс», чтобы контролировать и участвовать в работе оператора», — отметил зампред.

Вслед за этим заводу будут даны государственные гарантии на привлечение заёмных средств, которые пойдут на покрытие расходов компании. Последняя обязана затем вернуть их в течение двух лет. По крайней мере, на это надеются чиновники, указывая на улучшение ситуации с собираемостью платежей. Необходимость оказания помощи оператору Алексей Мишенин объяснил тем, что за реализацию мусорной реформы отвечают также власти республик.

Напомним, ранее власти республики, а также простые жители не раз критиковали работу по вывозу отходов. Несмотря на это, как сообщало ИА REGNUM, компании региональный парламент предоставил налоговые льготы на сумму 3,7 млн рублей. Также ей в безвозмездное пользование передали мусоросортировочные станции в Улан-Удэ.

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