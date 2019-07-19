Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM

В региональном парламенте Бурятии считают, что «мусорная реформа» в республике буксует. Такой неутешительный вывод сделали депутаты в ходе рабочего совещания, посвящённого теме мусора, передали ИА REGNUMв пресс-службе Народного хурала.

По словам председателя комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарёва, много вопросов вызывает работа регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоАльянс». Он отметил, что к ним приходит много жалоб на то, что мусор не вывозится, а также на неразбериху с оплатой.

Директор компании-оператора Игорь Алексеев выдвинул ответные претензии к властям республики, которых также оказалось немало.

«Полигонов официальных нет. Есть территориальная схема размещения расходов и утвержденные объемы, мы вывозим мусор в соответствие с ними», — отметил он.

Мусоросжигательный завод так и не заработал, а мусоросортировочные станции в двух районах республики не справляются. Кроме того, оператор столкнулся с проблемой кадров — при наличии достаточного количества техники, по словам Алексеева, не хватает водителей мусоровозов.

«Жители не привыкли платить за вывоз мусора, особенно в частном секторе. Собираемость на сегодня составляет 45 процентов. Большая проблема — это СНТ и ДНТ. Это юридические лица, которые должны были сами определиться со своими контейнерными площадками, методом сбора, организовать проезд по улице», — продолжил директор.

Чтобы решить проблему с низкой собираемостью, Игорь Алексеев предложил подумать над увеличением тарифов. Впрочем, депутаты напротив назвали действующие нормы накопления мусора (6 литров отходов на одного человека ежесуточно) завышенными. Они также предложили дифференцировать нормы на зимнее и летнее время.

Остро стоит вопрос и с предпринимателями, которые сваливают свои отходы на площадки многоквартирных домов, не желая платить за вывоз. Причем с бюджетными организациями и крупными торговыми сетями таких проблем не возникает. Из собранных «ЭкоАльянсом» 84 млн рублей на долю малого и среднего бизнеса приходится чуть более 4 млн.

Впрочем, по словам бурятского бизнес-омбудсмена Чингиса Матхеева, предприниматели готовы заключить договоры с оператором, но последний сам затягивает эту процедуру.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Улан-Удэ потонула в шквале жалоб жителей города на работу мусорного оператора. Исполняющий обязанности главы города Игорь Шутенков лично провёл рейд, как он выразился, «тыкая директора «ЭкоАльянса» носом в свалки» и назвав в итоге работу оператора безобразной. Ранее на несвоевременный вывоз мусора из детского лагеря, в результате чего сотрудники чуть не устроили пожар, пожаловался и глава Торгово-промышленной палаты республики Пётр Ертанов.

Напомним также, что мусорная реформа в Бурятии стартовала с опозданием. Единый оператор по обращению с отходами в республике приступил к своим обязанностям с 1 апреля, хотя ряд российских регионов перешёл к централизованному сбору мусора с 1 января 2019 года.

Ранее по теме:

Власти Улан-Удэ раскритиковали «безобразную» работу мусорного оператора

И. о. главы Улан-Удэ обратился к силе соцсетей в борьбе с мусором

«Слов нет, одни маты» — в Бурятии растет недовольство мусорной реформой

Читайте также: В Бурятии с опозданием стартовала «мусорная реформа»