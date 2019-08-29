Улан-Удэ, , 15:04 — REGNUM

Мусоросортировочные станции в Улан-Удэ передадут в безвозмездное пользование мусорному оператору. Такое решение приняли 29 августа на сессии Горсовета депутатов бурятской столицы.

Однако оно далось, как передаёт «Байкал-Daily», весьма непросто. Депутатов возмутило то, что городские предприятия передаются коммерческой компании, каковой является региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «ЭкоАльянс».

"Почему мы убираем собственные доходы города? Они же коммерческая организация, они же пришли зарабатывать. Мы же тоже должны получать доходы с этой организации», — спросил депутат Анатолий Белоусов.

На что представители администрации города ответили, что закон не запрещает оказывать поддержку коммерческим организациям. Кроме того, чиновники пожаловались на большие расходы на содержание мусоросортировочных станций. По их мнению, передача станций компании является эффективным способом сокращения расходов муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народный Хурал утвердил налоговые льготы для мусорного оператора. Хотя власти неоднократно признавали, что мусорная реформа буксует, мусор убирается безобразно.

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