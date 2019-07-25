Улан-Удэ, , 07:39 — REGNUM

Народный Хурал Бурятии утвердил налоговые льготы для регионального оператора по обращению с отходами. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Поправки в закон о налоговом регулировании были внесены депутатами на на внеочередной сессии 24 июля. Согласно им, компания «ЭкоАльянс», выполняющая в регионе функции мусорного оператора, получит льготу на упрощенную систему налогообложения с 6% до 1%.

По данным министерства экономики Бурятии, это позволит оператору в 2019 году сэкономить 3,7 млн рублей. Соответственно, столько же недосчитается региональный бюджет. Чиновники надеются, что эта мера поспособствует снижению рисков для компании, а также компенсирует установление им понижающих коэффициентов к плате за услуги для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах.

«В тарифе учтены услуги по сортировке мусора, однако оператор обязан подтвердить свои расходы. Соответственно республиканская служба по тарифам эту работу проведет, если эти работы не были осуществлены», — отметил министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор.

Он также сообщил о проблемах с собираемостью платы с юрлиц — вовремя оплачивают вывоз мусора лишь 10% организаций. Министр пообещал применить к ним санкции в виде штрафа до 250 тыс. рублей, либо приостановление работы на 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работа мусорного оператора в республике не раз становилась объектом критики как со стороны чиновников и депутатов, так и простых жителей. Администрация Улан-Удэ утонула в жалобах на переполненные мусорные баки. Исполняющий обязанности главы городаИгорь Шутенков назвал происходящее безобразием.

Позже в региональном парламенте признали, что мусорная реформа в Бурятии буксует. Причём, по мнению руководства «ЭкоАльянса», виноваты в этом и республиканские власти, которые так и не ввели в строй мусоросжигательный завод.

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