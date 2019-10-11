Москва, 11 октября 2019, 10:34 — REGNUM Постановлением правительства Москвы учреждён Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, сообщили в Стройкомплексе.
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По словам заммэра Марата Хуснуллина, фонд позволит оперативно решать проблемы обманутых дольщиков и достраивать проблемные объекты на территории Москвы.
Утвержден состав Совета Фонда защиты прав дольщиков, его возглавит генеральный директор. Финансироваться фонд будет за счет городского бюджета.
Как сообщало ИА REGNUM, Фонды защиты прав дольщиков создаются в разных регионах России. Такие фонды уже действуют в Тамбовской области, Костромской области, Татарии, Чувашии и др.
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