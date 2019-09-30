Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве до конца 2019 года появится Фонд защиты прав дольщиков. Фонд будет финансироваться только за счет столичного бюджета.

По словам заммэра Марата Хуснуллина, фонд создается в соответствии с требованиями федерального законодательства, но не будет привлекать федеральные средства.

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Главная задача Московского фонда дольщиков — обеспечение достройки проблемных жилых объектов при банкротстве застройщиков.

В планах фонда достроить шесть объектов незавершенного строительства:

— ЖК «Малыгина, 12», ул. Малыгина, вл. 12 в районе Лосиноостровский (СВАО);

— жилой дом на ул. Труда, позиция 8 в поселении Кокошкино (ТиНАО);

— ЖК «Воскресенское» в поселении Воскресенское, корп. 1−4 (ТиНАО);

— ЖК «Легенда» в Троицке, 42-й км Калужского шоссе (ТиНАО);

— ЖК «Троицк Е-39», ул. Текстильщиков, Е-39 в Троицке (ТиНАО);

— ЖК «Академ-Палас» на проспекте Вернадского, вл. 78 (ЗАО).

«Список проблемных объектов для завершения строительства может быть дополнен», — уточнил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонды защиты прав дольщиков создаются в разных регионах России. Такие фонды уже действуют в Тамбовской области, Костромской области, Татарии, Чувашии и др.

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