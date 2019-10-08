Красноярск, , 15:33 — REGNUM Фонд защиты прав участников долевого строительства появится в ноябре 2019 года в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в краевом министерстве строительства.

На минувшей неделе в регионе приняли законопроект «О Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства Красноярского края». Из бюджета края в фонд направят 25% средств от необходимого их количества — 621 млн рублей. Остальные 75% — федеральные средства.

«Региональный фонд будет организован в ноябре. Затем наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья», — прокомментировал заместитель министра строительства края Евгений Ганчуков.

При этом, как уточнили в минстрое Красноярского края, компенсации дольщикам будут выплачивать в случаях, если размер этих компенсационных выплат меньше, чем стоимость достройки объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 7 октября обманутые дольщики установили большую палатку с обогревом в парке 400-летия Красноярска. По сообщениям местных СМИ, днем дежурство начали полтора десятка дольщиков, вложивших средства в недостроенные квартиры на улице Грунтовой. Вечером к ним присоединились жители из других районов Красноярска.

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Утром 8 октября палатка была демонтирована по распоряжению властей, передаёт портал Newslab.ru.

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В минстрое края 8 октября заверили, что первыми начнут достройку объектов ООО «СК «Реставрация» и многоквартирного дома по ул. Грунтовой, 28А, в Красноярске.