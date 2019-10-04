Москва, , 15:54 — REGNUM Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли. Об этом 4 октября в интервью радиостанции Business FM рассказал министр энергетики России Александр Новак.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«По той информации, которая есть сейчас, у нас сохраняется шанс, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании», — заявил Новак.

Также он отметил, что сроки рассмотрения этой заявки фактически прошли и что российская сторона надеется, что положительное решение вопроса о прокладке труб в территориальных водах Дании должно состояться.

Кроме этого, глава Минэнерго рассказал, что в случае, если Дания своего разрешения на строительство не даст, есть и другие варианты прокладки газопровода, которые просто несколько удорожат проект.

«И по времени это на несколько месяцев дольше будет с точки зрения реализации самого проекта», — заключил Новак.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Дания не имеет больше политических возражений к реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», задержки с одобрением строительства происходят исключительно на административном уровне.

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