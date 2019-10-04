Москва, , 14:49 — REGNUM Не думаю, что отказ Дании от политических претензий к проекту «Северный поток — 2», это повод праздновать окончательную победу. Бюрократические процедуры могут затянуться ничуть не меньше, чем дипломатические, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

«В данной истории Дания отрабатывает американский заказ, ее возражения на политическом уровне были явно надуманными, тем не менее все что можно по задержке проекта датчане из этого этапа выжали.

Теперь США могут, как часто делается в ходе торговых войн, нарочно затягивать оформление документов, чинить препятствия для задействованной в проекте техники и работников и всячески затягивать процесс.

Кроме того, есть ещё всевозможные экологические активисты, которые своими акциями также способны мешать проекту, а взаимодействие с этой публикой у американских спецслужб неплохо отработано», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что у Дании, больше нет «политических требований» к газопроводу «Северный поток-2».

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