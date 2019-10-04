Москва, , 06:28 — REGNUM Дания не имеет больше политических возражений к реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», задержки с одобрением строительства происходят исключительно на административном уровне, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, осведомленные о ходе строительства.

Отмечается, что Дания является единственной страной, которая не дала разрешения на прокладку газопровода через свою территорию. При этом проект «Северного потока — 2» уже реализован на 80%. Тем не менее, Дания открестилась от политических возражений по его строительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что Дания, скорее всего, согласует строительство «Северного потока — 2» через свою территорию. Он добавил, что в настоящее время нет смысла обсуждать альтернативные маршруты прокладки газопровода.

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